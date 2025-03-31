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Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»

Актер Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»
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John Locher/John Locher/Invision/AP

Звезда фильма «Анора», российский актер Марк Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

23-летнего артиста включили в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».

Марк Эйдельштейн также снялся в фильмах «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и др. Фильм «Анора» удостоился главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».

В начале 2025 года артист вошел в длинный список номинантов на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В базе сайта публикуются данные тех, кто, по мнению составителей реестра, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». В России сайт заблокирован по решению суда.

Накануне российская актриса Екатерина Темнова, известная по роли в сериале «Манюня», попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее главреда Lenta.Ru внесли в базу «Миротворца» за сериал о телефонных мошенниках.

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