Бузову заметили в компании «импозантного мужчины», называвшего ее «тигрицей»

Певица Бузова пришла на свадьбу в компании незнакомца на фоне слухов о романе

Певица Ольга Бузова пришла на свадьбу к гимнастке Дине Авериной и фигуристу Дмитрию Соловьеву в компании «импозантного мужчины». Об этом сообщает «7дней.ru».

Как утверждает СМИ, Бузова весь вечер общалась с незнакомцем, который «осыпал ее комплиментами и называл «тигрицей». Его личность не раскрывается.

Также на вечеринке певица «с восхищением» наблюдала за беременной телеведущей Региной Тодоренко, которая, по словам Бузовой, находится в шикарной форме, несмотря на свое положение.

«Узнала секрет [у Тодоренко]... его нет! Режим и регулярные тренировки!» — заявляла артистка.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи.

В мае 2025-го Бузова намекнула, что находится в отношениях. Она опубликовала в личном блоге серию фотографий с букетом белых роз и запиской: «Все думаю о тебе: от посадки и до полета».

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске Наталья почтила память певицы в день ее 51-летия.