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Сестра Жанны Фриске обратилась к певице в день ее 51-летия

Сестра Жанны Фриске Наталья почтила память певицы в день ее 51-летия
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Ekaterina Hmyrova/Global Look Press

Сестра Жанны Фриске Наталья в Telegram-канале опубликовала 8 июля архивное фото с экс-солисткой «Блестящих» — в день, когда исполнительнице мог исполнится 51 год.

«С днем рождения, мой сист…» — подписала блогерша, сопроводив публикацию эмодзи в виде разрывающегося сердца.

В комментариях интернет-пользователи тоже почтили память Жанны Фриске. Многие отметили, что были еще совсем маленькие, когда артистки не стало, но «каждая ее песня была заслушана до дыр».

«Еду с утра на работу и слушаю твои песни. Не знаю, почему их так часто хейтили, но даже в самый пасмурный день они заряжают какой-то жизненной энергией»; «Самый любимый артист моего детства! Каждое интервью, которое только существует с тобой, прочитано и просмотрено полностью»; «Мне было 10 лет, когда тебя не стало. Я рыдала навзрыд», — написали под постом.

8 июля певице Жанне Фриске мог бы исполниться 51 год. В 2013-м у знаменитости диагностировали опухоль головного мозга, а 15 июня 2015 года ее не стало в возрасте 40 лет.

Фриске получила первую широкую известность после присоединения в декабре 1996 года к женскому поп-квартету «Блестящие».

За восемь лет работы в составе коллектива она стала одной из его ключевых солисток и участвовала в записи таких хитов как «За четыре моря», «А я все летала», «Чао, бамбина!», «Апельсиновый рай».

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