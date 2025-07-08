К звезде 90-х проникли в гримерку в Москве с угрозами расправы: «Под прицелом снайперов»

Автор-исполнитель Павел Кашин, известный по композиции «Город», вызвал полицию после того, как к нему в гримерку ворвался фанат с угрозами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Выступление Кашина состоялось накануне в столичном клубе на Проспекте мира. В гримерку к артисту «проник» незнакомец: мужчина уверил певца, что прямо сейчас тот находится «под прицелом снайперов, которые якобы сидят на крыше соседнего здания и ждут сигнала».

Кашин, заявляет SHOT, «поверил, напугался и вызвал полицию». Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность незнакомца, поскольку по их прибытии на месте не нашли «никого подозрительного».

Музыкант Павел Кашин прославился благодаря исполнению композиции «Город». В 1992-м певец выпустил сольную виниловую пластинку «Гномики», а в 1997-м уехал в США. У него трое детей от разных браков: двое старших — дочь и сын — живут за границей, а младшая — в Москве. Сам музыкант на данный момент тоже проживает в России. Он говорил, что России «наконец-то повезло с правительством», а самым умным человеком в стране он называл президента Владимира Путина.

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