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Раиса Рязанова публично обратилась к Пугачевой со словами: «Алла, тебе не стыдно?»

Актриса Раиса Рязанова заявила, что Пугачева всегда была наглой и хабалистой
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Народная артистка России Раиса Рязанова заявила в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева всегда была «наглой и хабалистой».

По словам звезды фильма «Москва слезам не верит», Пугачевой никогда не были важны интересы народа. Певица, считает актриса, думала только о вырученных за профессиональную деятельность деньгах в России, на которые потом «покупала виллы за границей».

«Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо... Совесть есть?» — возмутилась артистка.

Рязанова в ответ на слова Пугачевой заявила, что «нормальные люди» остались в России, а не сбежали из страны, «как крысы». Также актриса уверила, что Примадонна сама себя наказала, поскольку обрекла себя на невостребованность в эмиграции.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

На данный момент звездная чета находится в Латвии, поскольку недавно Галкин выкладывал в соцсетях ролик, как супруга гуляет по морскому побережью в Юрмале на закате.

Ранее сообщалось, что Киркоров установил в квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом.

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