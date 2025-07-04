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У компании Киркорова нашли задолженности

Компания Киркорова задолжала ФНС 40 тысяч рублей
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mmmargaaret/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания народного артиста России Филиппа Киркорова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС). Это выяснила «Газета.Ru».

Исходя из полученных изданием документов, ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которого является народный артист, не оплатило налоговую задолженность в размере 40 тысяч рублей. Речь идет о недоимке и задолженности по пеням и штрафам.

Компания Киркорова занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Она получила 161 млн 223 тысячи рублей доходов за 2024 год. Расходы фирмы составили 4 млн 133 тысячи рублей.

В июне издание kp.ru заявляло, что Филипп Киркоров передумал продавать элитный особняк в Майами, чья рыночная стоимость на данный момент составляет около 675 млн рублей.

Филипп Киркоров передумал продавать элитный особняк в Майами, чья рыночная стоимость на данный момент составляет около 675 млн рублей. СМИ предполагают, что певец мог просто «передумать» — якобы он намерен дождаться «лучших времен» для сделок с недвижимостью.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, кому бы дал «Оскара».

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