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Адвокат о шансах Бони наказать невесту Лепса: «Может быть иск»

Адвокат Алешкин: Боня может взыскать с невесты Лепса 100 тыс. рублей за клевету
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Андрей Алешкин заявил в беседе с Woman.ru, что блогерша Виктория Боня может взыскать с молодой невесты Григория Лепса Авроры Кибы компенсацию за клевету.

До этого 19-летняя Киба назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом, девушка отреагировала на заявления Бони о том, что семья Кибы испытывает проблемы с финансами.

«Не вижу здесь уголовной статьи, тут может быть только гражданский иск о защите чести и достоинства», — заявил адвокат Андрей Алешкин.

По словам защитника, в случаи победы Боня отсудит у Кибы не более 100 тыс. рублей, поскольку инициаторы судебных тяжб тратят больше, чем получают.

«Возьмите недавний суд между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Филипп требовал 10 млн рублей с коллеги за ее слова, но суд остановился на сумме в 70 тыс. рублей», — напомнил он.

Также Алешкин назвал конфликт между Боней и Кибой «надуманным скандалом», который был искусственно создан для привлечения внимания.

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