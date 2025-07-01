Боня о финансовом положении семьи невесты Лепса: «Долги на 25 млн рублей»

Блогерша Виктория Боня заявила на Rutube-шоу «Злые языки», что семья Авроры Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за певца Григория Лепса на фоне проблем с финансами.

По словам Бони, Лепс очень давно дружил с отцом Кибы, предпринимателем Ильей Беляковым. Она раскрыла, что родителя девушки не стало из-за проблем с бизнесом.

«Он [отец Кибы] ушел из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — заявила блогерша.

Еще в июне 2024 года издание kp.ru писало, что мать Кибы Татьяна владеет пятью фирмами в России. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками, но большая часть этих компаний «погрязла в судебных процессах» в последние пару лет. У отца Авроры, отмечало издание, было еще две фирмы, которые были ликвидированы в 2016 году.

Недавно Григорий Лепс сообщил, что планирует жениться на студентке Авроре Кибе летом 2025 года. По признанию музыканта, он хочет детей от невесты и готов вновь стать отцом.

Избранница Лепса недавно призналась, что через десять лет видит себя матерью двоих детей, которая также успешно руководит своим брендом одежды и модным журналом. По мнению девушки, для реализации этих желаний нет никаких препятствий.

Ранее стало известно, что Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) нашел способ зарабатывать в РФ не музыкой.