На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боня о финансовом положении семьи невесты Лепса: «Долги на 25 млн рублей»

Блогерша Боня: мать Кибы выплатила долги на 25 млн рублей и потеряла три бизнеса
close
new wave_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня заявила на Rutube-шоу «Злые языки», что семья Авроры Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за певца Григория Лепса на фоне проблем с финансами.

По словам Бони, Лепс очень давно дружил с отцом Кибы, предпринимателем Ильей Беляковым. Она раскрыла, что родителя девушки не стало из-за проблем с бизнесом.

«Он [отец Кибы] ушел из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — заявила блогерша.

Еще в июне 2024 года издание kp.ru писало, что мать Кибы Татьяна владеет пятью фирмами в России. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками, но большая часть этих компаний «погрязла в судебных процессах» в последние пару лет. У отца Авроры, отмечало издание, было еще две фирмы, которые были ликвидированы в 2016 году.

Недавно Григорий Лепс сообщил, что планирует жениться на студентке Авроре Кибе летом 2025 года. По признанию музыканта, он хочет детей от невесты и готов вновь стать отцом.

Избранница Лепса недавно призналась, что через десять лет видит себя матерью двоих детей, которая также успешно руководит своим брендом одежды и модным журналом. По мнению девушки, для реализации этих желаний нет никаких препятствий.

Ранее стало известно, что Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) нашел способ зарабатывать в РФ не музыкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами