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Раскрыт гонорар Дмитрия Хрусталева

Продюсер Дворцов: телеведущий Хрусталев зарабатывает 2-3 млн рублей за корпоратив
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Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев хорошо зарабатывает.

По словам Дворцова, Хрусталев получает 2–3 миллиона рублей за корпоратив или частное мероприятие. Он отметил, что расценки телеведущего зависят от города и заказчика.

«Пока нет Ивана Урганта, он находится на слуху, но не могу говорить о сильной востребованности», — уточнил шоумен.

Дворцов добавил, что Хрусталев пользуется популярностью у молодой аудитории. По мнению продюсера, в комике есть «изюминка».

«Хрусталев всегда сам выбирает мероприятие в силу своей славы и популярности. Он требователен, как и любой артист, у которого есть свой райдер, условия для заказчика», — поделился Дворцов.

В феврале Хрусталева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он попал в список после участия в программе «Шаг к мечте». В передаче артист свозил четырех мальчиков из Макеевки на танковый полигон, где прокатил их на технике и дал пострелять из автоматов и орудий.

На сайте «Миротворца» Хрусталева обвинили в пропаганде «войны, российского фашизма и нацизма», а также в «публичной поддержке российской агрессии и участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников».

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