Алена Яковлева обратилась к шаману

Народная артистка России Алена Яковлева призналась в беседе с Леди Mail, что пользовалась услугами эзотериков.

По словам Яковлевой, в сложные периоды жизни она обращалась к шаману.

«Но, повторюсь, я человек верующий, так что лучше сходить в храм», — поделилась артистка.

Яковлева добавила, что она, как и все актеры, верит в приметы. К примеру, перед выходом на театральную сцену актриса обязательно должна дотронуться до нее.

«А перед съемками принято разбивать тарелку на счастье. Актеры — люди эмоциональные, достаточно сильно погружающиеся в какие-то вещи», — рассказала актриса.

В июне Яковлева после отмены спектаклей откровенно рассказала о своей болезни. Ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, но позже диагностировали дивертикулез — хроническое заболевание, характеризующееся воспалением в кишечнике. К проблемам с дыханием, в свою очередь, привела другая болезнь — гипервентиляционный синдром, который проявляется после сильных стрессов и проявившийся из-за напряженного рабочего графика.

Актриса добавила, что это заболевание лечится только диетами. Воспалительный процесс у Яковлевой длился три-четыре месяца.

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