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Анна Asti купила лошадь

Певица Анна Asti купила лошадь
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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Asti (Анна Дзюба – настоящее имя) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела лошадь.

Asti опубликовала ролик с черным конем. Певица призналась, что давно мечтала о лошади.

«Добро пожаловать в семью, мой красивый малыш!» — заявила исполнительница.

В 2020 году Дзюба вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина.

В феврале 2025-го издание Super.ru со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по-отдельности в декабре 2024 года. Причина разлада в их отношениях неизвестна. При этом, отмечают источники Super.ru, Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, несмотря на расставание.

Инсайдеры также сообщили, что Юркин и Asti не раскрывают детали личной жизни даже своим близким: мать бизнесмена не знает о его расставании с женой, а родительница певицы в курсе случившегося, «но без особых подробностей».

В мае Анна Asti на фоне слухов о разводе призналась, что осталась без друзей.

Ранее Анна Asti пошутила про покупку детей.

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