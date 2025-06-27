Алена Яковлева откровенно рассказала о болезни: «Я задыхалась»

Народная артистка России Алена Яковлева после отмены спектаклей откровенно рассказала о своей болезни. Интервью с ней вышло на канале «Сорян, это подкаст» блогера Сурена Каграманова.

По словам актрисы, накануне госпитализации ей пришлось задержать антракт в «Пигмалионе» на 50 минут.

«Я была в полусогнутом виде, у меня повысилось давление, которое у меня никогда не повышалось, я задыхалась», — вспоминает она.

Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит, но позже диагностировали дивертикулез — хроническое заболевание, характеризующееся воспалением в кишечнике. К проблемам с дыханием, в свою очередь, привела другая болезнь — гипервентиляционный синдром, который проявляется после сильных стрессов и проявившийся из-за напряженного рабочего графика.

Актриса добавила, что это заболевание лечится только диетами. Воспалительный процесс у Яковлевой длился три-четыре месяца. Она вынуждена была отменить гастроли и заняться восстановлением здоровья. Сейчас Алена Яковлева пришла в норму, но вынуждена соблюдать определенные ограничения.

В начале июня стало известно, что Яковлева похудела на 12 килограммов из-за своей болезни.

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