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Замдиректора мастерской Михалкова назначили директором Театра им. Гоголя

Замдиректор «Мастерской «12» Чернышев стал директором Театра им. Гоголя
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Сергей Кузнецов/РИА Новости

Замдиректора «Мастерской «12» Никиты Михалкова» Константин Чернышев стал директором Театра имени Гоголя. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента культуры.

Чернышев назвал данное назначение возможностью реализовать свои знания и более чем 35-летний опыт работы в театрах столицы. Он служил на руководящих должностях в Театре им. Маяковского и Театре на Малой Бронной.

«С Театром Гоголя знаком со времен Бориса Голубовского, с которым имел честь быть знакомым лично. Уверен, что смогу быть Антону Юрьевичу помощником и товарищем», — заявил Чернышев.

7 июня 2024 года в трех столичных театрах были назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Богомолов заверил, что управление Театром Виктюка и Театром на Малой Бронной — это и вызов для него, и признание со стороны города его успехов в менеджменте театра. Изменения в Театре Романа Виктюка, добавил он, будут касаться повышения эффективности его работы.

Ранее в театре Михалкова ответили на вопрос о спектакле с Ефремовым.

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