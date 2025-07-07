Замдиректора мастерской Михалкова назначили директором Театра им. Гоголя

Замдиректора «Мастерской «12» Никиты Михалкова» Константин Чернышев стал директором Театра имени Гоголя. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента культуры.

Чернышев назвал данное назначение возможностью реализовать свои знания и более чем 35-летний опыт работы в театрах столицы. Он служил на руководящих должностях в Театре им. Маяковского и Театре на Малой Бронной.

«С Театром Гоголя знаком со времен Бориса Голубовского, с которым имел честь быть знакомым лично. Уверен, что смогу быть Антону Юрьевичу помощником и товарищем», — заявил Чернышев.

7 июня 2024 года в трех столичных театрах были назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Богомолов заверил, что управление Театром Виктюка и Театром на Малой Бронной — это и вызов для него, и признание со стороны города его успехов в менеджменте театра. Изменения в Театре Романа Виктюка, добавил он, будут касаться повышения эффективности его работы.

Ранее в театре Михалкова ответили на вопрос о спектакле с Ефремовым.