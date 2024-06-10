Богомолов рассказал о судьбе Театра Романа Виктюка

Новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов рассказал о судьбе учреждения культуры. Его цитирует ТАСС.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, планируется ли слияние двух театров.

«Это пространство и пространство на Бронной — это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга и быть зеркалом друг друга. То, что этим пространством руководит та же команда, что и на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны города наших успехов в менеджменте театра», — заявил он.

Изменения в Театре Романа Виктюка, добавил он, будут касаться повышения эффективности его работы.

7 июня Богомолов возглавил театр, сохранив свой пост художественного руководителя в Театре на Бронной.

Ранее директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул пост руководителя учреждения.