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Богомолов рассказал о судьбе Театра Романа Виктюка

Режиссер Богомолов заявил, что не планирует объединять Театр Виктюка с Театром на Бронной

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АГН Москва/Global Look Press

Новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов рассказал о судьбе учреждения культуры. Его цитирует ТАСС.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, планируется ли слияние двух театров.

«Это пространство и пространство на Бронной — это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга и быть зеркалом друг друга. То, что этим пространством руководит та же команда, что и на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны города наших успехов в менеджменте театра», — заявил он.

Изменения в Театре Романа Виктюка, добавил он, будут касаться повышения эффективности его работы.

7 июня Богомолов возглавил театр, сохранив свой пост художественного руководителя в Театре на Бронной.

Ранее директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул пост руководителя учреждения.

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