Игорь Верник назвал ошибкой сообщения о ДТП

Актер Игорь Верник опроверг информацию о ДТП с его участием

Актер Игорь Верник в беседе с изданием «Абзац» опроверг, что попал в ДТП.

Верник назвал сообщения об участии в происшествии ошибкой. Он уверил, что не был ни в каком ДТП.

Aif.ru сообщал, что Верник якобы отменил выступление в Театре эстрады из-за ДТП, в котором оказался. Спектакль «Торговцы резиной» должен был пройти 7 июля. По данным издания, представление перенесли 13 октября. Его покажут в Театре Терезы Дуровой.

Верник окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году. Он дебютировал в кино в 1986-м в картине «Ягуар». В его фильмографии более 150 работ. Артист снимался в таких проектах, как «Натали и Александр», «Золотое дно», «Мастер и Маргарита», «ЖАRА», «12», «Дальнобойщики», «Кухня», «Жуки», «Беспринципные», «Первый номер».

3 мая РИА Новости сообщало, что в Москве суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленное за неуплату в срок еще одного штрафа.

За какое нарушение оштрафовали Верника, в суде не рассказали.

Ранее сообщалось, что Игорь Верник снимется в криминальной драме с сыном.