На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Верник назвал ошибкой сообщения о ДТП

Актер Игорь Верник опроверг информацию о ДТП с его участием
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Актер Игорь Верник в беседе с изданием «Абзац» опроверг, что попал в ДТП.

Верник назвал сообщения об участии в происшествии ошибкой. Он уверил, что не был ни в каком ДТП.

Aif.ru сообщал, что Верник якобы отменил выступление в Театре эстрады из-за ДТП, в котором оказался. Спектакль «Торговцы резиной» должен был пройти 7 июля. По данным издания, представление перенесли 13 октября. Его покажут в Театре Терезы Дуровой.

Верник окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году. Он дебютировал в кино в 1986-м в картине «Ягуар». В его фильмографии более 150 работ. Артист снимался в таких проектах, как «Натали и Александр», «Золотое дно», «Мастер и Маргарита», «ЖАRА», «12», «Дальнобойщики», «Кухня», «Жуки», «Беспринципные», «Первый номер».

3 мая РИА Новости сообщало, что в Москве суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленное за неуплату в срок еще одного штрафа.

За какое нарушение оштрафовали Верника, в суде не рассказали.

Ранее сообщалось, что Игорь Верник снимется в криминальной драме с сыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами