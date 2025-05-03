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Верника могут оштрафовать за неуплату еще одного штрафа

В Москве суд рассмотрит дело в отношении актера Верника о неуплате нового штрафа
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В Москве суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленное за неуплату в срок еще одного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года», — уточнили в суде.

61-летнему народному артисту России грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

За какое нарушение оштрафовали Верника, в суде не рассказали.

До этого сообщалось, что суд в Москве взыскал с Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей.

Иск о взыскании задолженности подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, при этом размер взысканной задолженности не уточняется, однако известно, что решение уже вступило в силу.

Ранее на Тимати подали в суд на 7 млн рублей.

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