На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Майкл Дуглас не захотел возвращаться в кино

Актер Майкл Дуглас признался, что не хочет вернуться в кино
true
true
true
close
Телеграм-канал «V_Zelenskiy_official»

Актер Майкл Дуглас рассказал, что не хочет возвращаться к актерской деятельности. Об этом сообщает Variety.

Как рассказал Дуглас, он намеренно не работал с 2022 года, так как решил, что «пора остановиться». Актер объяснил, что не хочет трудиться на съемках до конца жизни. Однако у артиста нет желания возвращаться в кино.

Дуглас не стал отрицать, что может сняться в фильме, если он ему покажется интересным.

«Это не пенсия, если произойдет что-то особенное, я бы вернулся, но в остальном — нет», — отметил артист.

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, продюсером и послом доброй воли ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом.

Дуглас — не первый американский актер, который приезжает в Киев. Так, в июне 2022 года республику посетил Бен Стиллер, в августе того же года политик встречался с Джессикой Честейн. Кроме того, Зеленский общался с Томом Крузом и Шоном Пенном.

Ранее Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами