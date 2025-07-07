Майкл Дуглас не захотел возвращаться в кино

Актер Майкл Дуглас признался, что не хочет вернуться в кино

Актер Майкл Дуглас рассказал, что не хочет возвращаться к актерской деятельности. Об этом сообщает Variety.

Как рассказал Дуглас, он намеренно не работал с 2022 года, так как решил, что «пора остановиться». Актер объяснил, что не хочет трудиться на съемках до конца жизни. Однако у артиста нет желания возвращаться в кино.

Дуглас не стал отрицать, что может сняться в фильме, если он ему покажется интересным.

«Это не пенсия, если произойдет что-то особенное, я бы вернулся, но в остальном — нет», — отметил артист.

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, продюсером и послом доброй воли ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом.

Дуглас — не первый американский актер, который приезжает в Киев. Так, в июне 2022 года республику посетил Бен Стиллер, в августе того же года политик встречался с Джессикой Честейн. Кроме того, Зеленский общался с Томом Крузом и Шоном Пенном.

Ранее Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем.