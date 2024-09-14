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Зеленский встретился с Майклом Дугласом в Киеве

Актер Майкл Дуглас приехал в Киев и встретился с Зеленским

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Luca Bruno/AP

Президент Владимир Зеленский встретился с американским актером, продюсером и послом доброй воли ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом. Об этом политик написал в своем Telegram-канале и опубликовал совместные фотографии со знаменитостью.

«Ситуация в нашей стране, сотрудничество с партнерами, поддержка Украины, Четвертый саммит первых леди и джентльменов (инициатива первой леди Украины Елены Зеленской, целью которой является создание международной платформы для решения гуманитарных проблем в мире. — «Газета.Ru»). Очень ценно, что это искренне интересует Майкла и его сына, а их семья болеет за наше государство и людей», — написал президент Украины.

Он также поблагодарил гостей за поддержку.

Дуглас — не первый американский актер, который приезжает в Киев. Так, в июне 2022 года республику посейтил Бен Стиллер, в августе того же года политик встречался с Джессикой Честейн. Кроме того, Зеленский общался с Томом Крузом и Шоном Пенном.

Ранее в Киеве побывали президент Литвы, премьер Латвии и глава сената Чехии.

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