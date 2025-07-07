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Книжный рынок ушел в эскапизм: «Читатель уберегает себя от угнетающей новостной повестки»

«Литрес»: в РФ наблюдается рост читательского интереса к романам и эзотерике
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Зафиксированный рост читательского интереса к азиатским новеллам и практической эзотерике в первом полугодии 2025 года обусловлен книжным эскапизмом. Об этом сообщила «Газете.Ru» шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева.

«Книжный эскапизм — один из наиболее приятных способов уберечь себя от угнетающей новостной повестки и прочих расстройств. На помощь читателям приходят любовные романы — книги, которые настраивают на романтический лад и чаще всего предлагают счастливый финал и избавление от одиночества», — заявила она.

Согласно исследованию «Литрес», азиатские новеллы стали жанром с самым заметным ростом спроса — год к году их выручка (по всем моделям монетизации) выросла на 160%. Следом идет практическая эзотерика (+107%), а тройку лидеров разделили русское фэнтези и интернет-маркетинг, выручка которых выросла на 74%.

В то же время лидером в категории литературных жанров стали современные любовные романы — «Эффект Фостера» Селины Аллен, «Город женщин» Элизабет Гилберт и «Твое сердце будет разбито» Анна Джейн. Их совокупная выручка во всех моделях монетизации составила более 132 млн рублей.

Второе место с выручкой более 126 млн рублей заняли книги в жанре «попаданцы» — «Орден Архитекторов 9» Юрия Винокурова и Олега Сапфира, «Эксперимент. Книга 1. Затерянный мир» и «Эксперимент. Книга 1. Затерянный мир» Валерия Увалова. Тройку лидеров замкнули книги о саморазвитии и личностном росте — более 122 млн рублей.

Ранее стало известно, что алтайская драма о любви и кровной мести победила на кинофестивале Voices.

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