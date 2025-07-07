Экс-директор о многомиллионном гонораре «Тату» после воссоединения: «Справедливо»

Бывший директор «Тату» Леонид Дзюник заявил в беседе с aif.ru, что Юлия Волкова и Лена Катина должны получать около 20 млн рублей за одно выступление.

По его словам, солистки «Тату» могут зарабатывать большие суммы денег на своих концертах, поскольку их треки по-прежнему звучат на радиостанциях по всему миру.

«Справедливый гонорар для девочек группы «Тату», которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой», — высказался продюсер.

Также Дзюник назвал воссоединение «Тату» разовой акцией, уточнив, что для полноценного камбэка им нужны новые песни и свежая концепция.

2 июня Волкова намекнула на воссоединение группы «Тату». Певица опубликовала совместное фото с Катиной. Она поделилась кавером «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» «How Soon is Now?». По словам Волковой, теперь она и Катина «идут одной дорогой».

В апреле 2024-го Лена Катина призналась, что долгое время не общалась с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой.

Катина объяснила, что они прекратили поддерживать связь из-за ссоры. По словам артистки, в тот момент у нее с коллегой были разное восприятие мира, взгляды на будущее и подход к работе. Также, как заявляет певица, они устали друг от друга за время совместной работы.

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