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Стал известен топ-3 самых востребованных артистов РФ: «Где же Shaman и Кадышева?»

«КП»: певец Shaman и Кадышева не вошли в топ-3 самых востребованных артистов РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, певец Григорий Лепс и артистка Анна Asti заняли места в тройке лидеров в списке самых востребованных артистов РФ, составленном kp.ru совместно с продюсером Ильей Саглиани.

Также в рейтинг попали «Иванушки International», Баста, Николай Басков и Люся Чеботина, — замыкает топ-10 певец Сосо Павлиашвили, а топ-20 — артистка Любовь Успенская. Как сообщает kp.ru, гонорары самых востребованных звезд стартуют от 3 млн рублей и достигают 10 млн рублей за одно мероприятие, финальная сумма зависит от даты, региона и прочих тонкостей.

«А где же в этом списке Shaman и Надежа Никитична Кадышева? На работе!» — говорится в статье.

Издание поясняет, что Shaman и Кадышева не вошли в список, поскольку нечасто работают на корпоративах: 66-летняя народная артистка РФ отдает предпочтения большим концертам, а на корпоративы ходит выборочно. У Shaman тоже «плотная концертная нагрузка».

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

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