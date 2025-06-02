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Группа «Тату» воссоединилась: «Идем одной дорогой»

Певица Юлия Волкова заявила о воссоединении с Леной Катиной
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official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлия Волкова намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на воссоединение группы «Тату».

Волкова опубликовала совместное фото с Катиной. Она поделилась кавером «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» «How Soon is Now?».

«Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед», — заявила артистка.

Певец Сергей Лазарев написал в комментариях, что «давно пора».

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

В апреле 2024-го Лена Катина призналась, что долгое время не общалась с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой.

Катина объяснила, что они прекратили поддерживать связь из-за ссоры. По словам артистки, в тот момент у нее с коллегой были разное восприятие мира, взгляды на будущее и подход к работе. Также, как заявляет певица, они устали друг от друга за время совместной работы.

Ранее Лена Катина вспомнила, как ее «заставили» создать новый проект после «Тату».

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