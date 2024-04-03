Лена Катина рассказала о конфликте с Юлией Волковой

Певица Лена Катина призналась в интервью с телеведущей Еленой Хангой, что долгое время не общалась с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой.

Катина объяснила, что они прекратили поддерживать связь из-за ссоры. По словам артистки, в тот момент у нее с коллегой были разное восприятие мира, взгляды на будущее и подход к работе. Также, как заявляет певица, они устали друг от друга за время совместной работы.

Катина отметила, что не общалась с Волковой до 2022-го. В том году они выступили вместе в Минске. По словам артистки, все прошло хорошо.

«Наверное, мы обе переживали, как пройдет встреча. Все прошло как по маслу. Бередило? На самом деле это давно уже прошло. Как-то не было повода. Бывает, что люди расходятся, и у каждого своя жизнь», — пояснила певица.

Катина не исключила, что может снова поработать с Волковой.

Группа «Тату» создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. В 2011-м коллектив официально распался. Катина рассказала, что не пользуется услугами продюсеров после начала сольной карьеры.

Ранее Лена Катина рассказала, почему считает выступление «Тату» на «Евровидении» личным позором.