Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лена Катина рассказала о конфликте с Юлией Волковой

Певица Лена Катина призналась, что не общалась с Волковой из-за ссоры

close
100%
Fred Prouser/Reuters

Певица Лена Катина призналась в интервью с телеведущей Еленой Хангой, что долгое время не общалась с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой.

Катина объяснила, что они прекратили поддерживать связь из-за ссоры. По словам артистки, в тот момент у нее с коллегой были разное восприятие мира, взгляды на будущее и подход к работе. Также, как заявляет певица, они устали друг от друга за время совместной работы.

Катина отметила, что не общалась с Волковой до 2022-го. В том году они выступили вместе в Минске. По словам артистки, все прошло хорошо.

«Наверное, мы обе переживали, как пройдет встреча. Все прошло как по маслу. Бередило? На самом деле это давно уже прошло. Как-то не было повода. Бывает, что люди расходятся, и у каждого своя жизнь», — пояснила певица.

Катина не исключила, что может снова поработать с Волковой.

Группа «Тату» создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. В 2011-м коллектив официально распался. Катина рассказала, что не пользуется услугами продюсеров после начала сольной карьеры.

Ранее Лена Катина рассказала, почему считает выступление «Тату» на «Евровидении» личным позором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами