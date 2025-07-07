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Автора песни «Вставай, Донбасс!» объявили угрозой Украине

Украина включила автора песни «Вставай, Донбасс!» в список угроз нацбезопасности
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Илья Питалев/РИА Новости

Солист группы «Куба» Дмитрий Ноздрин, который является автором песни «Вставай, Донбасс!», включен в перечень лиц, которые, как считают власти Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинского ведомства.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Ноздрин Дмитрий Витальевич, гражданин русской федерации, 03 ноября 1971 г. р., российский актер и музыкант, солист российской рок-группы «Куба», проводящий антиукраинскую деятельность, в частности, осуществляет пропаганду русского тоталитарного режима и его нарративов в медиа», — сказано в соответствующем указе, попавшем в распоряжение агентства.

Ноздрин родился в 1971 году в Донбассе. В марте 1995 года он создал группу «Куба». В 2014 году Ноздрин написал песню «Вставай, Донбасс!».

В список лиц, «создающих угрозы национальной безопасности», который ведут власти Украины с 2015 года, также входят: Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Никита Джигурда и другие артисты. В июне в этот перечень попал комик и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Ранее на Украине вынесли заочный приговор звезде «Универа».

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