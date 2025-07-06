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Протеже Киркорова сравнила себя с Бузовой: «Я по профессии артист»

Певица Овсянникова заявила, что ее не стоит сравнивать с Бузовой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) в беседе с POPCAKE заявила, что ее не стоит сравнивать с коллегой Ольгой Бузовой.

«Оля изначально врач? А, географ. А я-то по профессии артист. Я пою, танцую, играю», — заявила певица.

Овсянникова отметила, что не видела, как играет Бузова. При этом, по словам артистки, она изучала, как работает знаменитость. Певица считает, что их творчество с Бузовой очень отличается.

«Она любит говорить такие легкие фразы, которые всем понятны. И это вирусится. В моем случае я что-нибудь такое ляпну, и все думают: «Что она несет?». А если бы они книжки читали…» — рассказала исполнительница.

В июне Овсянникова опровергла слух, что перестала сотрудничать с Киркоровым. Овсянникова назвала информацию о разрыве с народным артистом слухами от завистников. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2025-м. По словам артистки, на днях она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

Ранее протеже Киркорова раскрыла, чем Григорий Лепс очаровал 19-летнюю Кибу.

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