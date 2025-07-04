Протеже Киркорова раскрыла, чем Григорий Лепс очаровал 19-летнюю Кибу

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) заявила, что Григорий Лепс очаровал 19-летнюю Аврору Кибу своей мужественностью. Ее слова передает VOICE.

До знакомства с Кибой на шоу «Мастер игры», призналась Марго, она была уверена в том, что у пары пиар-роман. Потом протеже Киркорова стала общаться с невестой Лепса и то, как Киба переписывалась и созванивалась со своим партнером, убедило ее в искренности чувств девушки.

«Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика», — высказалась исполнительница.

Недавно Лепс сообщал, что планирует жениться на Кибе летом 2025 года. Он признавался, что хочет детей от невесты и готов вновь стать отцом. Однако мать девушки против ее свадьбы с певцом. Как сообщал инсайдер kp.ru,Татьяна Киба отговаривает дочь от такого серьезного шага и не разрешает переезжать в дом к исполнителю.

Избранница Лепса недавно призналась, что через десять лет видит себя матерью двоих детей, которая также успешно руководит своим брендом одежды и модным журналом. По мнению девушки, для реализации этих желаний нет никаких препятствий.

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