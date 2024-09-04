Суд отказался рассматривать иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

Симоновский суд не стал рассматривать иск телеведущей Светланы Бондарчук (девичья фамилия – Рудская) к своему бывшему мужу, режиссеру Федору Бондарчуку. Об этом сообщает mk.ru.

В марте Бондарчук обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. Причина до сих пор не известна, поскольку сама Светлана не комментирует эту информацию. До этого телеведущая уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

По словам подруги Бондарчук, Федор якобы перестал содержать Светлану, поэтому она хочет отсудить у Бондарчука 50% его бизнеса. Как заявила женщина, модель хочет отсудить у бывшего мужа загородный дом и столичную квартиру на Мосфильмовской улице, которые перешли к Бондарчуку после развода.

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В их союзе родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.

Сейчас телеведущая замужем за продюсером Сергеем Харченко, 15 августа 2023 года супруги сообщили о пополнении в семье.

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