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Александр Шепс о госпитализации: «Легкие как у младенца»

Экстрасенс Александр Шепс опроверг слухи о проблемах со здоровьем
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Фонд «Кинопрайм»

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс в беседе с Telegram-каналом «Звездач» опроверг слухи об ухудшении здоровья.

Шепс назвал абсолютной чушью информацию, что у него появились проблемы с легкими. Экстрасенс уверил, что с ним все в порядке. Он предположил, что кто-то сделал неправильные выводы. Бывший участник шоу не стал отрицать, что посещал больницу. Он объяснил, что проходил обследование по рекомендации врачей.

«Мне просвечивали легкие по рекомендации врачей еще с того раза, когда я, к сожалению, заболел. Мне сказали, что я абсолютно здоров. У меня легкие как у младенца. А кто-то сделал вывод, что я госпитализирован», — отметил экстрасенс.

2 июля Telegram-канал Mash сообщал, что Шепс якобы жаловался на проблемы с легкими. Утверждалось, что у него подозревали пневмонию.

В апреле Шепс получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде. Из-за этого участник шоу был госпитализирован в больницу.

Ранее Шепс возмутился слухам, что снимает порчу контрактом с дьяволом.

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