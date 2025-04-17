Шепс возмутился слухам, что снимает порчу контрактом с дьяволом

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс опроверг в беседе с «Газетой.Ru», что просит заключить сделку с дьяволом для снятия порчи.

Шепс призвал не верить мошенникам. Он заявил, что никогда не делает привороты и ни за какие деньги не заключает договоры с дьяволами.

«В каждом выпуске «Битвы» я говорю о том, что такие работы я не провожу. Подобных видео очень много, и здесь два варианта: либо эта женщина стала жертвой мошенников и рассказывает об этом, думая, что обратилась ко мне, либо это происки моих недоброжелателей, которые клепают вот такие видео на фоне моей мастерской», — рассказал экстрасенс.

17 апреля Telegram-канал SHOT утверждал, что Шепс просит за снятие порчи кончины четырех родственников.

В ролике, опубликованном изданием, человек, представившийся администратором Шепса, объяснил, что якобы при снятии порчи клиент подписывает «контракт с дьяволом». В случае удачной сделки у человека не станет четырех близких из рода.

SHOT заявлял, что консультация с экстрасенсом стоит 50 тысяч рублей, а любовный приворот — около 40 тысяч рублей.

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