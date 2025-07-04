Инстасамка позвала Кукояк в Общественную палату

Певица Инстасамка заявила, что Кукояки не пришли на заседание в Общественную палату

Рэперша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что звала блогеров Елену и Дениса Кукояк на заседание Общественной палаты России.

Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав 4 июля. На заседании будут рассматриваться предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

«Мы звали их (Кукояк) на заседание, сказали: заняты в этот день, отдыхать уехали. Ну что ж, хорошего отпуска! Васька платит! Гуляем!» – рассказала певица.

Инстасамка не раз обвиняла Дениса и Елену Кукояк в эксплуатации своей дочери Василисы. Пара снимает совместные ролики с ребенком, которые впоследствии монетизируются.

В мае Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором блогер Денис Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Еропкина привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

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