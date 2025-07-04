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Раскрыт крупный гонорар Сергея Мазаева

Продюсер Дворцов: Сергей Мазаев получает от 2 млн рублей за концерт
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Дворцова цитирует портал «Страсти».

По словам продюсера, Мазаев не уходил со сцены, продолжает работать на студии звукозаписи и наверняка выступает на частных мероприятиях.

«В то время его заказывали высокопоставленные люди. Как правило, гонорар начинается от двух миллионов», — поделился Дворцов.

Известно, что в середине лета у «Морального кодекса» состоится сольный концерт. Продюсер не сомневается, что выступление легендарной группы будет успешным и окупит затраты. Также Дворцов сделал предположение, что коллектив может наравне конкурировать с молодыми артистами, поскольку у группы есть и хиты, и необходимые навыки.

Накануне актер Максим Аверин рассказал, что его первым гонораром было два рубля.

Ранее был раскрыт многомиллионный гонорар группы t.A.T.u после воссоединения

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