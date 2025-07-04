Раскрыт крупный гонорар Сергея Мазаева

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Дворцова цитирует портал «Страсти».

По словам продюсера, Мазаев не уходил со сцены, продолжает работать на студии звукозаписи и наверняка выступает на частных мероприятиях.

«В то время его заказывали высокопоставленные люди. Как правило, гонорар начинается от двух миллионов», — поделился Дворцов.

Известно, что в середине лета у «Морального кодекса» состоится сольный концерт. Продюсер не сомневается, что выступление легендарной группы будет успешным и окупит затраты. Также Дворцов сделал предположение, что коллектив может наравне конкурировать с молодыми артистами, поскольку у группы есть и хиты, и необходимые навыки.

Накануне актер Максим Аверин рассказал, что его первым гонораром было два рубля.

Ранее был раскрыт многомиллионный гонорар группы t.A.T.u после воссоединения