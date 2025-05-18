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Инстасамка пригрозила Кукояке судом из-за сомнительного контента с 7-летней дочерью

Певица Инстасамка призвала обратить внимание на контент Кукояки с дочерью
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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева – настоящее имя) в Telegram-канале возмутилась выступлению семилетней дочери блогера Дениса Кукояки Василисы на концерте.

Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Зотеева привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

«Трек с недетским текстом, а на фите семилетний ребенок, также весь этот ад исполняется на ВТБ Арене в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают? Что за жесть вообще?» — заявила артистка.

Инстасамка попросила детских психологов осветить эту проблему. По словам рэперши, она обращалась к блогеру Николаю Соболеву, но тот не откликнулся на ее просьбу поднять этот вопрос. Она намекнула, что также может пойти в суд.

«Я буду добиваться регуляции подобных ситуаций через закон, я не остановлюсь, пока ребенок не будет свободен», — отметила певица.

Ранее жена блогера Кукояка объявила об открытии салона красоты.

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