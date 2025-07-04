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Звезда «Слова пацана» сыграл в спектакле в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел показ «Законов Вселенной» с Зулькарнаевым
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Сергей Мисенко

В Санкт-Петербурге прошел показ экспериментального спектакля «Законы Вселенной». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекса.

Режиссером постановки стал Алексей Агранович. Он также исполнил главную роль в спектакле. Также на сцене выступили Софья Шидловская и Лев Зулькарнаев.

В спектакле показали пять новелл, иллюстрирующих главные культурные ценности и принципы Яндекса: умение признавать ошибки, не относиться к себе слишком серьезно, быть прозрачным в коммуникациях, слушать и слышать. Действие постановки происходит на улицах Сицилии, Нью-Йорка, Петербурга и других городов.

Первый показ посетили актер Евгений Стычкин, режиссер Николай Хомерики, директор по работе с премиум-партнерами Яндекса Дмитрий Викулин, а также инфлюенсеры Сергей Калюжный, Лиза Гусевская, Ксения Прихотько. Зрители постановки могли увидеть отсылки на творчество Шекспира, Тарантино, Альмодовара и Скорсезе, а также на мемы и исторические события.

«Мы хотели, чтобы для яндексоидов происходящее на сцене стало зеркалом, в котором они узнают себя. Задача непростая, но, кажется, Алексей Агранович с ней тонко справился», — рассказала HR-директор Яндекса Дарья Золотухина.

Ранее у Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам.

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