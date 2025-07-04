В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова: «Догоняй, Питер»

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин сообщил во «ВКонтакте», что в Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова.

«Балабанов наш, догоняй, Питер. Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение», — заявил депутат.

Улица Балабанова будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район). Она будет находиться по соседству с улицей другого уральского режиссера — народного артиста РСФСР Ярополка Лапшина.

3 сентября 2024 года комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру.

Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026-го годом уральского рока.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1980-х годах он начал свою карьеру на Свердловской киностудии в роли ассистента режиссера, а его дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Ранее скульптор, чей памятник Балабанову поставят в Екатеринбурге, назвал любимый фильм режиссера.