Скульптор, чей памятник Балабанову поставят в Екатеринбурге, назвал любимый фильм режиссера

Кинодилогия «Брат» и «Брат 2» — это жемчужина Алексея Балабанова, заявил «Газетe.Ru» скульптор Мейрам Баймуханов, автор проекта памятника режиссеру, который установят в Екатеринбурге. Балабанова он назвал классиком, у которого чистые и атмосферные фильмы.

«Я знаком с творчеством Балабанова еще с детства. Но перед тем, как принять решение участвовать в конкурсе, я, естественно, пересмотрел всю фильмографию. На самом деле я самого Балабанова воспринимаю как классика. Тот же самый фильм «Брат» я пересмотрел уже совершенно под другим углом. Это такая картина, которая показывает бытность девяностых, поиск справедливости, причем это все накладывалось на советские идеалы. Я бы еще выделил «Кочегара», потому что он тоже очень атмосферный, интересный, чистый, правильный», — сказал Баймуханов.

По словам скульптора, выделить одну картину среди всех работ Балабанова невозможно — они все уникальны, но лучшая среди лучших все же есть.

«Он, как любой художник, разный, и его творчество воспринимается в целом. Но жемчужина, на мой взгляд, это «Брат». И, собственно, трамвай из первой части, на котором он спасался от бандитов и встретил подругу, это такой обобщенный символ. Потому что не только в «Брате» трамвай присутствует. Вообще, это очень екатеринбургский и петербургский вид транспорта», — поделился скульптор.

Памятник Балабанову, эскиз которого сделал Баймуханов, изобразит режиссера, сидящего в пустом вагоне трамвая. Скульптуру установят в Екатеринбурге в середине мая 2026 года. Она будет расположена у Дворца молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей», «Морфий». Всего в фильмографии режиссера более 30 работ.

Ранее скульптор рассказал, как родилась идея памятника Балабанову.