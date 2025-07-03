Максим Аверин о первом гонораре: «Выдали в спичечном коробке»

Актер Максим Аверин заявил, что его первый гонорар был 2 рубля

Актер Максим Аверин рассказал в беседе с aif.ru, что его первым гонораром было два рубля.

По словам Аверина, ему выдали эту сумму в спичечном коробке, когда ему было пять лет. Первого гонорара хватило на коробку цветных мелков.

«2 рубля — это был гонорар за мою первую роль в кино — танцующего мальчика в фильме «Похождения графа Невзорова», который снял режиссер Александр Панкратов-Черный», — пояснил артист.

Максим Аверин приобрел популярность в стране благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». С 1997 по 2015 год он играл в театре «Сатирикон», затем — в Московском академическом театре сатиры, с 2021 года возглавляет Сочинское концертно-филармоническое объединение.

25 марта 2025-го президент России Владимир Путин присвоил Максиму Аверину звание народного артиста России. В этот же день этот титул получили Анна Михалкова и Александр Олешко.

Звания им присвоены с формулировкой «за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства».

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