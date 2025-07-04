Названы самые популярные нон-фикшн-книги для подростков в РФ

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ психологической литературы для подростков (14—20 лет) и нашла главные тренды жанра нон-фикшн 2025 года. Результатами исследования компания поделилась с «Газетой.Ru».

Суммарно в этом жанре было продано более 35 тысяч книг. Первым трендом стала финансовая грамотность, за полгода 2025 года покупатели интересовались книгами Джеймса Маккены «Твой первый миллион. Как его заработать и не потерять», Ирины Чесновой «Как правильно тратить и копить деньги» и «Большая книга для детей. О самооценке, понимание себя и других, гаджетах и деньгах».

Другим трендом стали учеба и школьные проблемы — здесь в топе книги Людмилы Петрановской «Что делать, если с учебой или друзьями, что-то идет не так?» и «Что делать, если в школе что-то идет не так?», а также книга Никиты Карпова «Как перестать мучаться из-за учебы».

Третий тренд — половое воспитание, книги о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, сексуальном здоровье и личных границах. В топе за первые полгода оказались книги «Давай поговорим про ЭТО: о девочках, мальчиках» (Роби Г. Харрис), «Детям об этом. О том, откуда берутся дети» (Морфе Хосе Диас), «Вопросы о сексе, о чем действительно спрашивают подростки» (Лара Кастро-Граньен), «Окей, ты взрослеешь» (Виктория Шиманская, Александра Чканикова), «Любовь, дружба и принцип согласия» (Лия Агирре, Джеральдин О,Салливан).

Общение с окружающими и советы по построению отношений со сверстниками стали четвертой тенденцией — здесь можно выделить книги «Я подросток. Краткий курс выживания» Лии Шаровой, «Кто ты среди одноклассников? Секреты общения со сверстниками» Аллы Озорниной, «Давай дружить» Джеймса Джея Криста.

Наконец, покупателей интересует литература о самопознании для подростков. Тут в топ вошли книги «Я так взрослею», «Я подросток: развитие внутренней силы», «Твоя тайная сила» Лии Шаровой, «Личные границы и эмоции. Правдивые истории из жизни Никиты» Ольги Бочковой и «Подростки, как рушится и рождается личность» Елены Журек и Светланы Огневой.

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