Названы самые популярные авторы, отказавшиеся от Нобелевской премии по литературе

Произведения писателя Льва Толстого — «Анна Каренина», «После бала» и «Бог правду видит, да не скоро скажет» — удостоились сразу трех первых мест в рейтинге самых популярных книг писателей, отказавшихся от Нобелевской премии по литературе. Об этом сказано в исследовании книжного сервиса «Строки» от МТС, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В первые пять месяцев 2025 года спрос на книги Толстого вырос на 15% по сравнению с предыдущим периодом. На втором месте по популярности оказался писатель и общественный деятель Александр Солженицын, а на третьем — Борис Пастернак. В топ-5 также вошли Бернард Шоу и Жан-Поль Сартр, а Эльфрида Елинек заняла последнее, шестое место.

В ходе исследования выяснилось, что женщины чаще читают Льва Толстого, Жан-Поля Сартра и Бернарда Шоу, в то время как мужчины чаще отдают предпочтение книгам Эльфриды Елинек. Произведения Бориса Пастернака и Александра Солженицына читают в равных пропорциях.

Накануне канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нерс признавался, что читает известный роман «Война и мир» Льва Толстого. Спортсмен раскрывал, что читает произведение уже полтора месяца.

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