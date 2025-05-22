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В России увеличился спрос на историю СССР

В России вырос интерес к советской эпохе за последний год
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РИА Новости

В России возрос интерес к советской эпохе за последний год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город» и Третьяковской галереи.

По данным музея, выставку «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» посетило более 20 тысяч человек за майские праздники. В экспозиции представлены картины, посвященные Великой Отечественной войне, а также есть раздел об эвакуации музейных предметов во время войны.

«Читай-город» отметил, что спрос на книги о советской эпохе вырос в 1,7 раза за первый квартал 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Наиболее популярными книгами об СССР стали: «Большая советская экономика» Алексея Сафронова, «Война. Мифы СССР 1939-1945» Владимира Мединского, «СССР. История великой державы» Александра Вдовина, «Заброшенные города СССР» Арсения Котова, «Советская культура. От большого стиля до первых рейвов» Кирилла Светлякова, «Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Алексея Исаева и Артема Драбкина, «Монументальное искусство СССР» Арсения Котова, «Советская красота 1917–1991. Иллюстрированный альбом» Мэган Виртанян, «Главные мифы о Второй мировой» Алексея Исаева, «Каталог монет СССР и России 1918-2025» Савелия Гусева.

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