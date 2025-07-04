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Музей Брюса Ли закрыли из-за нехватки денег

В Гонконге из-за недостатка финансирования решили закрыть музей актера Брюса Ли
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Kyodo

В Гонконге закрыли фанатский музей, посвященный гонконгскому и американскому актеру и мастеру боевых искусств Брюсу Ли. Об этом официальный фан-клуб Брюса Ли сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Коллекция музея насчитывает 2 тысячи артефактов — это скульптуры, журналы и редкие съемки.

«Расходы заставили нас подумать, как наиболее эффективно использовать наши ресурсы, чтобы поддерживать пламя духа Брюса Ли», — говорят представители музея

Доходы музея упали еще во время пандемии коронавируса. Откроется ли музей снова, неизвестно.

Официальный фан-клуб основала семья Брюса Ли.

Звезды «Кулака ярости» и «Пути дракона» не стало в июле 1973 года в возрасте 32 лет. Передвижной музей связанных с ним артефактов впервые открылся в другом месте в Гонконге в 2000 году, а после переоткрылся в 2019 году после многолетнего перерыва.

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