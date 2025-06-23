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Производитель назвал страны, где покупают русские балалайки

В Ульяновске рассказали, что российские балалайки заказывают из Канады, Германии и Японии
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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Балалайка до сих пор пользуется спросом за рубежом — русский народный инструмент заказывают из Канады, Швеции, Грузии, Германии и Японии. Об этом «Газете.Ru» рассказал соучредитель мануфактуры «БалалайкерЪ» и руководитель единственного в мире частного музея балалайки в Ульяновске Сергей Ключников.

«На данный момент мы выпускаем около 4 тысяч инструментов в год. До 2022 года поставляли инструменты в магазины Чехии, Германии, Норвегии. В настоящий момент зарубежные дилерские заказы идут только в Белоруссию. В основном заказы из-за рубежа все индивидуальные. Отправляем везде, где есть доставка почтой. Из последних были Канада, Израиль, Чехия, Швеция, Грузия, Эстония, Германия, Япония и Китай. Например, недавно наша балалайка побывала в пустыне на границе с Саудовской Аравией. Для производства балалайки используем преимущественно дерево, которое создает узнаваемый русский тембр — клен, ель, орех, ольха, береза и др. На концертные инструменты топового класса используем древесину тропических стран — палисандр, эбен, различные породы красного дерева», — сказал Ключников.

23 июня отмечается Международный день балалайки — одного из символов русской народной культуры. Он был учрежден по инициативе Российского клуба музыкантов-народников. Впервые праздник отметили в 2008 году.

Самая старая из сохранившихся балалаек находится в Ульяновском музее. Ее возраст составляет около 120 лет.

Ранее рэпер DaBaby пообещал, что использует в новом треке подаренную в России балалайку.

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