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Продавец пожаловался, что памятник любовнику в Томске не покупают

Памятник любовнику в Томске выставили на продажу за 3 млн рублей
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Авито

Продавец памятника любовнику со стены Музея истории Томска заявил, что скульптуру никто не покупает. Об этом сообщает «Подъем».

Согласно публикации, скульптуру пытаются продать за 3 млн руб. Представитель автора памятника рассказал, что скульптор готов передать ее «в хорошие руки», но, несмотря на наличие желающих, до договора дело не доходит.

По его словам, отель Scandinavia почти купил памятник и права на его тиражирование. Кроме того, им интересовались стриптиз-клубы и покупатели из-за границы. Однако автору скульптуры хотелось бы, чтобы она осталась в городе.

В конце декабря 2023 года местные СМИ заметили, что со стены Музея истории Томска пропал памятник любовнику. Он был создан в 2001 году Олегом Кислицким. За всю историю существования скульптура висела в нескольких местах. В музее объяснили «Газете.Ru», что детям сложно объяснить значение памятника, поэтому ее перенесли в другое место.

Ранее жители Владивостока возмутились из-за обновленной статуи русалки с «дефектной» грудью.

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