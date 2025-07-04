Кэти Перри и Орландо Блум впервые прокомментировали расставание

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые прокомментировали расставание — через своих представителей. Команды артистов опубликовали совместное заявление в издании Us Weekly.

«В связи с возросшим интересом и обилием разговоров вокруг отношений Орландо Блума и Кэти Перри, представители подтверждают, что Орландо и Кэти в последние месяцы изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка».

По словам представителей экс-пары, их продолжат «видеть вместе как семью».

«Поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении», — заключили в командах Перри и Блума..

Заявление было сделано через 9 дней после того, как издание TMZ подтвердило разрыв звездной пары

Кэти и Орландо воспитывают 4-летнюю дочь Дэйзи. Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший «ангел» Victoria's Secret и бизнесвумен Миранда Керр. Звезды разошлись спустя два года после рождения ребенка. При этом они смогли остаться друзьями.

Недавно Орландо Блума засняли со звездой «Эйфории» Сидни Суини.

Ранее Орландо Блума заметили с подругой Меган Маркл.