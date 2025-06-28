На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орландо Блума заметили с подругой Меган Маркл

Новой спутницей актера Блума после разрыва с Перри оказалась стилистка певицы
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Раскрыта личность новой спутницы актера Орландо Блума, с которой его заметили в Италии после разрыва с Кэти Перри. Об этом пишет The Sun.

Девушкой оказалась стилистка Перри и близкая подруга Меган Маркл Джейми Мизрахи. С ней Блум дружит уже много лет.

Сейчас 48-летний актер гостит на свадьбе 61-летнего предпринимателя Джеффа Безоса и его 55-летней невесты Лорен Санчес в Венеции.

Джейми Мизрахи работала и с другими знаменитостями — в списке ее клиенток Дженнифер Лоуренс, Адель и Бритни Спирс.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. Инсайдер издания сообщил, что артист «собирается как следует оторваться на танцполе» на свадьбе Безоса. После торжества Орландо Блум планировал продолжить вечер в одном из баров с коллегой Леонардо Ди Каприо.

Ранее Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами