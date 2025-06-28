Орландо Блума заметили с подругой Меган Маркл

Раскрыта личность новой спутницы актера Орландо Блума, с которой его заметили в Италии после разрыва с Кэти Перри. Об этом пишет The Sun.

Девушкой оказалась стилистка Перри и близкая подруга Меган Маркл Джейми Мизрахи. С ней Блум дружит уже много лет.

Сейчас 48-летний актер гостит на свадьбе 61-летнего предпринимателя Джеффа Безоса и его 55-летней невесты Лорен Санчес в Венеции.

Джейми Мизрахи работала и с другими знаменитостями — в списке ее клиенток Дженнифер Лоуренс, Адель и Бритни Спирс.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. Инсайдер издания сообщил, что артист «собирается как следует оторваться на танцполе» на свадьбе Безоса. После торжества Орландо Блум планировал продолжить вечер в одном из баров с коллегой Леонардо Ди Каприо.

Ранее Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте.