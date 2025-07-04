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49-летняя Шарлиз Терон о сексе с 26-летним: «Это было потрясающе!»

Актриса Шарлиз Терон заявила, что переспала с мужчиной вдвое младше нее
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Актриса Шарлиз Терон призналась в беседе с YouTube-каналом Call Her Daddy, что стала практиковать отношения на одну ночь.

«Сейчас у меня такой секс, какого не было ни в 20, ни в 30 лет. В свои 40 с лишним лет я почувствовала свободу — и недавно переспала с 26-летним парнем. Это было потрясающе!» — сказала знаменитость.

По словам Терон, она жалеет, что не позволяла себе такого опыта раньше. Актриса заявила, что не скучает по любви и вряд ли вступит в серьезные отношения в ближайшем будущем.

Шарлиз Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.

Ранее стало известно, что звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен собирался в рехаб перед кончиной.

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