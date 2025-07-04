На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен собирался в рехаб перед кончиной

Коллега Мэдсена заявил, что перед кончиной актер потерял дом и собирался в рехаб
true
true
true

Источник в окружении звезды фильмов Квентина Тарантино Майкла Мэдсена рассказал о последнем месяце жизни актера. Инсайдера цитирует The Sun.

По словам анонима, который работал со звездой «Бешеных псов» над новым фильмом в последние месяцы, в последний раз он выходил на связь с актером 10 июня. Тогда Мэдсен пожаловался, что потерял дом.

«Он позвонил 10 июня и сказал: «Меня выселяют из дома», попросил у меня $10 тысяч долларов», — вспоминает источник.

В предыдущем звонке якобы актер клялся, что собирается в рехаб.

«Он действительно открылся мне. Было ясно, что в его жизни происходило много событий, в которых ему было трудно разобраться», — вспоминает инсайдер.

Источник добавил, что в последние месяцы Мэдсен плохо выглядел — «было видно, что он пил, что его жизнь в полном раздрае».

Кроме того, утверждает аноним, Мэдсен продавал старые автомобили, чтобы заработать.

3 июля 67-летнего Майкла Мэдсена нашли без признаков жизни в его доме в Малибу. Менеджер артиста заявил, что у него остановилось сердце.

«Газета.Ru» рассказала, каким был Майкл Мэдсен на экране и в жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами