Звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен собирался в рехаб перед кончиной

Коллега Мэдсена заявил, что перед кончиной актер потерял дом и собирался в рехаб

Источник в окружении звезды фильмов Квентина Тарантино Майкла Мэдсена рассказал о последнем месяце жизни актера. Инсайдера цитирует The Sun.

По словам анонима, который работал со звездой «Бешеных псов» над новым фильмом в последние месяцы, в последний раз он выходил на связь с актером 10 июня. Тогда Мэдсен пожаловался, что потерял дом.

«Он позвонил 10 июня и сказал: «Меня выселяют из дома», попросил у меня $10 тысяч долларов», — вспоминает источник.

В предыдущем звонке якобы актер клялся, что собирается в рехаб.

«Он действительно открылся мне. Было ясно, что в его жизни происходило много событий, в которых ему было трудно разобраться», — вспоминает инсайдер.

Источник добавил, что в последние месяцы Мэдсен плохо выглядел — «было видно, что он пил, что его жизнь в полном раздрае».

Кроме того, утверждает аноним, Мэдсен продавал старые автомобили, чтобы заработать.

3 июля 67-летнего Майкла Мэдсена нашли без признаков жизни в его доме в Малибу. Менеджер артиста заявил, что у него остановилось сердце.

«Газета.Ru» рассказала, каким был Майкл Мэдсен на экране и в жизни.