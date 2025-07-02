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Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к тюремную сроку

Суд приговорил к 3 годам музыканта Владимира Бурдина
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Владимир Бурдин/Vk.com

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

В суде уточнили, что музыкант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В своем последнем слове Бурдин не признал свою вину, и рассказал, что оговорил себя «из чувства ложного товарищества».

Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Бурдина задержали в ноябре 2024 года за нападение с ножом на его знакомого Алексея Кривокорытова. Позже потерпевший изменил свои показания, рассказав, что приехал из Челябинска в Екатеринбург 11 ноября и пришел в квартиру их с Бурдиным общего знакомого. Он уточнил, что в квартире на тот момент были пятеро человек, и все якобы пили водку на равных, выпив около семи литров спиртного на шестерых.

Компания, по словам Кривокорытова, обсуждала музыку, «как обычно». Однако, кто ударил его ножом, мужчина мог забыть.

Из-за случившегося артиста изначально поместили в психдиспансер, но 27 января судья свердловского суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее осужденного певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Самарской области.

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