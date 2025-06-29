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Снаткина вспомнила, как ее хотел сбить преследователь

Актриса Анна Снаткина заявила, что ей чуть не переехали ноги преследователи
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Снаткина рассказала в интервью Надежде Стрелец, что могла сильно пострадать в период съемок сериала «Татьянин день».

Снаткина отметила, что последний месяц съемок проекта работала со сломанной ногой. Инцидент произошел, когда она отправилась в больницу с отцом снимать гипс. По дороге артистка заметила, что ее преследует. Она предположила, что это могла быть желтая пресса.

«От выхода из больницы до того места, где стояла наша машина, — там такой промежуток дороги. Я начала переходить. Видя, что хотела задержать их на своих костылях и сказать, чтобы они меня не преследовали, они в этот момент меня просто сбивают на машине. Папа успевает фактически из-под колес вытащить меня, чтобы мне не переехали ноги», — вспомнила актриса.

По словам Снаткиной, после этого она подала на преследователей в суд и выиграла его. Как отметила артистка, чуть не сбившему ее человеку запретили заниматься журналистской деятельностью и отобрали водительские права.

Анна Снаткина — ведущая актриса Московского Губернского театра. Она дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Участок». В ее фильмографии более 70 работ. Она снималась в проектах «Фишер», «Дети перемен», «Актрисы», «Обоюдное согласие», «Два холма», «Тетя Марта», «Исчезнувшая», «Есенин».

Ранее Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России.

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