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Катя Лель о беременности: «Всегда готова!»

Певица Катя Лель заявила, что готова стать матерью во второй раз
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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель не исключила в беседе с mk.ru, что станет матерью во второй раз.

«Если мне суждено — значит, так и будет. Я всегда готова!» — заявила артистка.

Лель призналась, что сейчас поехала «погреться на солнышке» вместе со своей 16-летней дочерью Эмилией. Семья отдыхает в курортном турецком городе Бодрум.

«С доченькой мы — подруги. Как я смогла выстроить такие отношения? Нужно просто уметь разговаривать с ребенком», — отметила звезда.

Лель родила первенца от бизнесмена Игоря Кузнецова, с которым познакомилась в Одессе на концерте Владимира Преснякова. По воспоминаниям звезды, экс-возлюбленный через несколько минут после встречи попросил родить ему сына, впечатлив ее таким напором. В 2008 году артистка забеременела от предпринимателя, и шесть месяцев они ждали мальчика, однако врач-узист ошибся, и в апреле 2009 года у пары появилась дочь.

Звезда в 2023 году развелась с отцом Эмилии. По словам певицы, они расстались цивилизованно, обнявшись и пожелав друг другу счастья.

Ранее сообщалось, что Мизулина накормила Shaman куриным супом и яичницей на съемках.

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