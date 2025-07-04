Мизулина накормила Shaman куриным супом и яичницей на съемках

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина привезла своему возлюбленному, певцу Shaman (Ярославу Дронову) домашнюю еду на съемки клипа. Об этом стало известно из программы «PRO-Новости» от МУЗ-ТВ.

Мизулина приехала на съемочную площадку, когда Дронов работал над клипом песни «Прямо по сердцу» для «Интервидения». В беседе с журналистами Shaman признался, что до сих пор не восстановился после длительных гастролей, поэтому еда от избранницы — куриный суп и яичница — оказалась кстати.

Общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман в марте 2025 года во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Артист пригласил партнершу на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Позднее Shaman рассказал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

Недавно Shaman назвал Мизулину настоящей находкой. По словам артиста, он долго искал человека, способного принять его гастрольный график. Также Дронов назвал свою избранницу потрясающей хозяйкой. Музыкант уточнил, что Мизулина очень вкусно готовит.

«После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой. Этого очень не хватало. Мне всегда хотелось двух вещей — реализоваться в своем деле и в личной жизни», — раскрывал артист.

Ранее стало известно, дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры ради учебы в США.